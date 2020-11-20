Джанни Инфантино: уверен, чемпионат мира — 2022 в Катаре будет лучшим в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«2020 год, безусловно, очень сложный для всего мира, и футбол не является исключением. Несмотря на все трудности, в последние несколько месяцев мы видим стабильный прогресс в подготовке незабываемого чемпионата мира в Катаре. Это ещё раз доказывает твёрдое и неизменное стремление страны провести исключительный турнир, наследие которого, несомненно, будет чувствоваться ещё долгое время после 2022 года. Этот прогресс достигнут под руководством Эмира Катара, которого я хочу поблагодарить лично.
Кроме очень важных реформ трудового законодательства, недавно объявленных правительством, мы видим прогресс и в строительстве стадионов, а также в применении строгих мер для обеспечения безопасности и здоровья рабочих. Во время моего короткого визита в Доху несколько недель назад я лично убедился, как хорошо продвигается подготовка, и с нетерпением жду чемпионата мира в Катаре в 2022 году. Уверен, что он уже оказывает трансформирующий эффект развития на страну и весь регион, что болельщики со всего мира получат здесь неповторимые эмоции и, конечно, что это будет лучший чемпионат мира в истории», — цитирует Инфантино пресс-служба верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.
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