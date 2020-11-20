Павлюченко рассказал, почему отказался от предложения «Ротора»
Экс-футболист «Спартака» и «Ротора» Роман Павлюченко, выступающий за «Знамя», рассказал о предложении вернуться в волгоградский клуб.
«В прошлом году «Ротор» хотел, чтобы я приехал. Предлагали приехать поиграть. Я раздумывал, они ждали. С женой поговорил, с семьёй. Сам бы я туда не поехал, потому что мне тяжело, когда я один. Всё-таки это переезд. Здесь, в Москве, дети устроены. Взять и переехать туда… Остались тут. Если какое то продолжение карьеры будет, то только в Москве? Да», — сказал Павлюченко в видео на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.
Павлюченко выступал за «Ротор» с 2000 по 2002 год. Сейчас нападающий играет за ногинское «Знамя» в первенстве ПФЛ. Последним клубом Российской Премьер-Лиги в карьере Павлюченко был «Урал».
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