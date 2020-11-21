Источник: Эрлинг Холанд получит награду Golden Boy лучшему молодому футболисту Европы

20-летний норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд станет обладателем престижной награды Golden Boy, вручаемой лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года и выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, что в окончательный список номинантов вошли такие известные футболисты, как Эдуардо Камавинга («Ренн»), Альфонсо Дэвис («Бавария), Сержиньо Дест («Барселона»), Ансу Фати («Барселона»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джеймс Хадсон-Одои («Челси»), Деян Кулусевски («Ювентус»), Джейдон Санчо («Боруссия Д»), Сандро Тонали («Милан»), Ферран Торрес («Манчестер Сити») и Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»).
Последними обладателями данной награды становились форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш (2019), защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт (2018) и нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (2017).
Напомним, что Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В этом году он провёл за немецкий клуб 29 встреч во всех турнирах, отметившись 27 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
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