«Краснодар» — «Тамбов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Краснодар» — «Тамбов». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Тамбов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Краснодар» набрал 18 очков в 10 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (12) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 14 встречах набравший 31 очко. В тройку лидеров входят «Зенит» (30) и «Спартак» (28).