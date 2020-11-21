«Ахмат» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Ахмат» — «Зенит». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Зенит».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).



Санкт-петербургский «Зенит» набрал 30 очков в 14 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (23) — на 7-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 14 встречах набравший 31 очко. В тройку лидеров входит «Спартак» (28).