Барановская прокомментировала победу Аршавина в суде по делу об алиментах
Юлия Барановская прокомментировала победу бывшего игрока «Зенита» Андрея Аршавина в суде по делу об алиментах.
«На суде я не присутствовала, это работа моих адвокатов, у меня есть своя. Андрей Сергеевич же был лично. Видимо, у него много свободного времени, которое он тратит на судебные процессы. Жаль, не на то, чтобы заниматься своими детьми. Мои адвокаты будут подавать апелляцию. Пойдут до конца, до последней инстанции», – цитирует Барановскую телеграм-канал «Татлер-батлер».
Напомним, бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий должность в структуре клуба, выиграл суд против бывшей супруги, Юлии Барановской, и сможет платить меньше алиментов. Алименты в пользу Барановской теперь составят около 3/8 ежемесячного дохода Аршавина.
Андрей Аршавин выиграл суд против бывшей жены и сможет платить меньше алиментов
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