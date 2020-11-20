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Андрей Аршавин выиграл суд против бывшей жены и сможет платить меньше алиментов

Андрей Аршавин выиграл суд против бывшей жены и сможет платить меньше алиментов
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий должность в структуре клуба, выиграл суд против бывшей супруги Юлии Барановской и сможет платить меньше алиментов, сообщает Mash.

Разбирательства футболиста и телеведущей длились полгода. Сторона Аршавина хотела платить меньше денег на троих детей, Барановская настаивала на сохранении выплат. Ранее суд снизил выплаты до 300 тыс. рублей в месяц на каждого ребёнка, однако новые суммы показались экс-футболисту завышенными. Он попросил платить ещё меньше — 20 ноября суд его иск удовлетворил. Алименты в пользу Барановской теперь составят около 3/8 от ежемесячных доходов Аршавина.

Бывший форвард занимает пост директора департамента развития молодёжного футбола в «Зените», а также является экспертом на спортивном телевидении.

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