Андрей Аршавин выиграл суд против бывшей жены и сможет платить меньше алиментов

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий должность в структуре клуба, выиграл суд против бывшей супруги Юлии Барановской и сможет платить меньше алиментов, сообщает Mash.
Разбирательства футболиста и телеведущей длились полгода. Сторона Аршавина хотела платить меньше денег на троих детей, Барановская настаивала на сохранении выплат. Ранее суд снизил выплаты до 300 тыс. рублей в месяц на каждого ребёнка, однако новые суммы показались экс-футболисту завышенными. Он попросил платить ещё меньше — 20 ноября суд его иск удовлетворил. Алименты в пользу Барановской теперь составят около 3/8 от ежемесячных доходов Аршавина.
Бывший форвард занимает пост директора департамента развития молодёжного футбола в «Зените», а также является экспертом на спортивном телевидении.
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