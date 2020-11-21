«Не сказать, что терпели. Были хорошие подходы». Черышев — о матче с Испанией на ЧМ-2018
Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал о матче с Испанией на домашнем ЧМ-2018.
«Можно выделить два самых ярких эпизода турнира — день, когда мы по пенальти обыграли Испанию, нога Игоря Акинфеева, отбитый удар, вся команда бежит радоваться — просто незабываемый момент. И мой гол в ворота Хорватии тоже запомнился, конечно.
С Испанией первая задача была — максимально компактно сыграть в обороне, не позволить Испании создавать моменты у наших ворот. Потом уже искать и свои шансы, у нас хорошие футболисты впереди. Вспоминаю сейчас, что и в дополнительное время у нас были хорошие подходы, так что не могу сказать, что терпели», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.
«Сижу на лавочке и думаю — хотя бы на минутку выйти в матче ЧМ». Интервью с Черышевым
Денис назвал самые запоминающиеся моменты домашнего чемпионата мира.
Рекомендуем вам
- 21 ноября 2020
-
17:09
-
17:01
-
16:58
-
16:57
-
16:51
-
16:45
-
16:39
-
16:26
-
16:19
-
16:16
-
16:15
-
16:00
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:31
-
15:26
-
15:04
-
14:56
-
14:46
-
14:46
-
14:28
-
14:22
-
14:14
-
14:05
-
13:49
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:11
-
13:01
-
13:00
-
12:40
-
12:38
-
12:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам