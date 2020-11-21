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«Не сказать, что терпели. Были хорошие подходы». Черышев — о матче с Испанией на ЧМ-2018

«Не сказать, что терпели. Были хорошие подходы». Черышев — о матче с Испанией на ЧМ-2018
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал о матче с Испанией на домашнем ЧМ-2018.

«Можно выделить два самых ярких эпизода турнира — день, когда мы по пенальти обыграли Испанию, нога Игоря Акинфеева, отбитый удар, вся команда бежит радоваться — просто незабываемый момент. И мой гол в ворота Хорватии тоже запомнился, конечно.

С Испанией первая задача была — максимально компактно сыграть в обороне, не позволить Испании создавать моменты у наших ворот. Потом уже искать и свои шансы, у нас хорошие футболисты впереди. Вспоминаю сейчас, что и в дополнительное время у нас были хорошие подходы, так что не могу сказать, что терпели», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

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