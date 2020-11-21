Мурад Мусаев: «Краснодар» провёл концовку матча с «Тамбовом» довольно нервно

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0).
«Первая встреча после паузы на сборные всегда получается немного скомканной. Все игроки в разных состояниях, ведётся подготовка с одними людьми, а приходится играть другими. Есть сложности с тем, что несколько футболистов буквально два дня назад присоединились к общей группе, они не могли до этого тренироваться с командой. Считаю, что сегодня мы контролировали ход матча, создали много моментов. Конечно, нужно было забивать второй мяч, чтобы игра стала немного спокойнее. Мы не смогли ещё забить, вместо этого заработали удаление и провели концовку матча довольно нервно. Я не могу вспомнить моменты у наших ворот, так что самое главное сегодня то, что мы смогли довести игру до победы.
Я каждый раз стараюсь уходить от оценки игроков, особенно сразу после матча. Тем более сегодня есть такие вещи, как удаление и ошибки. Нужно спокойно, без лишних эмоций, разобрать все моменты и поговорить с командой", — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
«Краснодар» набрал 21 очко и поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (12) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (31).
- 21 ноября 2020
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