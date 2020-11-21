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«Нижний Новгород» укрепил лидерство в ФНЛ благодаря разгрому «Динамо-Брянск»

«Нижний Новгород» укрепил лидерство в ФНЛ благодаря разгрому «Динамо-Брянск»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Сегодня, 21 ноября, «Нижний Новгород» принимал «Динамо-Брянск» в 23-м туре Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Первый гол был забит на 19-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал нападающий Тимур Сулейманов, выступающий за нижегородскую команду на правах аренды из московского «Локомотива». На 47-й минуте хозяева упрочили преимущество усилиями полузащитника Мухаммада Султонова. На 74-й минуте счёт до разгромного довёл хавбек Александр Сапета, реализовав одиннадцатиметровый удар.

«Нижний Новгород» набрал 54 очка в 23 турах первенства и упрочил лидерство в турнирной таблице. «Динамо-Брянск» (24) — на 16-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
21 ноября 2020, суббота. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Динамо-Брянск
Брянск
1:0 Сулейманов – 19'   2:0 Султонов – 47'   3:0 Сапета – 74' (пен)
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