«Нижний Новгород» укрепил лидерство в ФНЛ благодаря разгрому «Динамо-Брянск»
Сегодня, 21 ноября, «Нижний Новгород» принимал «Динамо-Брянск» в 23-м туре Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Первый гол был забит на 19-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал нападающий Тимур Сулейманов, выступающий за нижегородскую команду на правах аренды из московского «Локомотива». На 47-й минуте хозяева упрочили преимущество усилиями полузащитника Мухаммада Султонова. На 74-й минуте счёт до разгромного довёл хавбек Александр Сапета, реализовав одиннадцатиметровый удар.
«Нижний Новгород» набрал 54 очка в 23 турах первенства и упрочил лидерство в турнирной таблице. «Динамо-Брянск» (24) — на 16-м месте.
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