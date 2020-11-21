Гол Уэлбека издевательским «парашютом» после спринта с мячом на 60 метров. Видео

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Астон Вилла» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. К 18-й минуте счёт в матче 1:0 в пользу гостей.
На 12-й минуте подопечные Грэма Поттера открыли счёт. Нападающий Дэнни Уэлбек на своей половине поля получил передачу от экс-полузащитника «Ливерпуля» Адама Лалланы и, пробежав в одиночестве порядка 60 метров, издевательски перекинул вратаря хозяев Дамиана Мартинеса.
Видео первого гола Уэлбека в составе «Брайтона»:
Последняя встреча команд состоялась в матче 23-го тура АПЛ сезона-2019/2020 18 января 2020 года. Матч завершился ничьёй со счётом 1:1.
На данным момент «львы» набрали 15 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» (6) — на 16-м месте.
Матч начался в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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