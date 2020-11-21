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«Локомотив» вдесятером обыграл тульский «Арсенал»

«Локомотив» вдесятером обыграл тульский «Арсенал»
Футбол / РПЛ 0

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

В концовке первого тайма был удалён защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. Первую жёлтую карточку хорват получил за фол на Луке Джорджевиче в метре от штрафной «Локомотива». На третьей минуте добавленного к первому тайму времени Даниил Хлусевич получил удар по ногам от Чорлуки — жёлтая карточка стала у капитана «Локомотива» второй.

На 72-й минуте Антон Миранчук реализовал пенальти, назначенный за фол Хлусевича в штрафной.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В бригаду входили ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

«Локомотив» в 15 матчах набрал 24 очка и поднялся на шестое место в таблице РПЛ. «Арсенал» (13) занимает 12-е место.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
21 ноября 2020, суббота. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Арсенал
Тула
1:0 Миранчук – 72' (пен)
Удаления: Чорлука – 45+3' / нет
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