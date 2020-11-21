Погба отсутствует в заявке «Манчестер Юнайтед» на матч с «Вест Бромвичем»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделёф, Теллес, Бруну Фернандеш, Фред, Матич, Мата, Рашфорд, Марсьяль.



Запасные: Д. Хендерсон, Туанзебе, Уильямс, ван де Бек, Джеймс, Мактоминай, Кавани.



«Вест Бромвич»: Джонстон, Аджайи, Таунсенд, Ферлонг, Иванович, Бартли, Диангана, Галлахер, Сойерс, Перейра, Ахирни-Грант.



Запасные: Баттон, О'Ши, Харпер, Кровинович, Филлипс, Робинсон, Робсон-Кану.



В заявку манкунианцев на матч не попал французский полузащитник Поль Погба, который в этом сезоне подвергается критике со стороны футбольных специалистов и СМИ.



Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 10 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Дрозды» (3) — на 18-м месте.