Гасперини: «Аталанта не меняла своих целей. Продолжаем искать перспективных игроков
Главный тренер «Аталатны» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча со «Специей» (0:0).
«Игра была не идеальной, но команда сделала то, что нужно. Мы играли против команды, которая находится в отличной форме, и они были очень внимательны в защите в течение всех 90 минут. Мы создали много моментов, но не реализовали их, поэтому матч закончился со счётом 0:0.
«Аталанта не меняла своих целей. Продолжаем искать перспективных игроков. Нельзя сказать, что сегодня произошла ротация, потому что это были игроки главной команды. Так много говорят о ротации, но все игроки — часть нашей команды. Нет фиксированного стартового состава. Я выбираю лучший состав на текущий момент", — цитирует Гасперини Football Italia.
«Аталанта» сыграла вничью со «Специей», Миранчука выпустили на 84-й минуте
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