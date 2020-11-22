Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Криштиану Роналду позволил «Ювентусу» победить «Кальяри»

Дубль Криштиану Роналду позволил «Ювентусу» победить «Кальяри»
Футбол / Италия 0

«Ювентус» принимал «Кальяри» в матче 8-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 38-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал нападающий туринцев Криштиану Роналду, ассистентом выступил форвард Альваро Мората. Уже спустя четыре минуты «Ювентус» удвоил преимущество, Роналду оформил дубль. На этот раз голевую передачу на португальца отдал защитник Мерих Демирал.

Таким образом, «Ювентус» набрал 16 очков в восьми турах и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» (10) — на 11-м месте в турнирной таблице. Лидером нынешнего розыгрыша является «Милан», который набрал 17 очков в семи турах.

Италия - Серия А. 8-й тур
21 ноября 2020, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Роналду – 38'   2:0 Роналду – 42'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020