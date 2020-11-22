Дубль Криштиану Роналду позволил «Ювентусу» победить «Кальяри»

«Ювентус» принимал «Кальяри» в матче 8-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 38-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал нападающий туринцев Криштиану Роналду, ассистентом выступил форвард Альваро Мората. Уже спустя четыре минуты «Ювентус» удвоил преимущество, Роналду оформил дубль. На этот раз голевую передачу на португальца отдал защитник Мерих Демирал.

Таким образом, «Ювентус» набрал 16 очков в восьми турах и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» (10) — на 11-м месте в турнирной таблице. Лидером нынешнего розыгрыша является «Милан», который набрал 17 очков в семи турах.