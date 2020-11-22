Иван Обляков: с «Сочи» будет нелегко, но сказать, что эту команду обыграть нельзя, не могу

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в преддверии матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» поделился своим мнением о сопернике.
«Они неплохо играют, долгое время находились в верхней части таблицы, да и сейчас хорошо идут. В матче с «Сочи» будет нелегко, но и сказать, что это команда, которую нельзя обыгрывать, я тоже не могу. Постараемся добиться победы, она для нас очень важна», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.
Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 22 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. ЦСКА набрал в 14 матчах 31 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» (23) — на 7-м месте.
- 22 ноября 2020
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