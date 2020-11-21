Виктор Гончаренко: ЦСКА окреп и вступает в период зрелости

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с «Сочи» отметил рост московской команды.



«Команда стала уверенной в себе. Здесь, конечно, прямая зависимость от результатов. Побеждая, команда обретает уверенность, меньше нервничает. С каждым новым успехом крепче становится психология. Важнейший момент, который сейчас наблюдаю, состоит в том, что ментально футболисты ЦСКА уже готовы играть на победу в каждом матче. Думаю, это радует не только меня, тренера, но и всю многочисленную армию наших болельщиков.



Сейчас рано думать, что произойдет в мае, с каким очковым багажом мы подойдем к 30-му туру, как в этот момент будет выглядеть таблица. Совершенно не забиваем этим голову. Готовимся к предстоящему матчу, понимая, что это и есть ближайшая цель, а нам нужно добывать результат здесь и сейчас. Команда окрепла и вступает в период зрелости. Показательным моментом считаю уверенные победы над соперниками, которые ещё недавно считались для нас неудобными. Речь о «Динамо» и «Ростове». Тех и других мы не просто победили, а именно переиграли. Такие вещи тоже делают команду сильнее. Наша задача в том, чтобы поступательно двигаться от матча к матчу и в каждом из них стараться брать очки», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Матч чемпионата России ЦСКА — «Сочи» состоится завтра, 22 ноября, в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск.