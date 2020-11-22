«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником сборной Украины
«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником киевского «Динамо» и сборной Украины Виталием Миколенко, сообщается на YouTube-канале "ТаТоТаКе".
По информации источника, 21-летний футболист может присоединиться к «красным дьяволам» на правах аренды с правом выкупа. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Миколенко в € 13 млн. В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги Виталий вышел на поле семь раз и сделал одну голевую передачу. Выступает за основной состав киевлян с 2017 года. Воспитанник «Динамо».
«Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/2021 набрал 13 очков в восьми турах английской Премьер-лиги и занимает 9-е место в турнирной таблице. Следующий матч манкунианцы проведут с «Истанбул Башакшехир» в Лиге чемпионов.
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