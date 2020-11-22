Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником сборной Украины

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником сборной Украины
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником киевского «Динамо» и сборной Украины Виталием Миколенко, сообщается на YouTube-канале "ТаТоТаКе".

По информации источника, 21-летний футболист может присоединиться к «красным дьяволам» на правах аренды с правом выкупа. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Миколенко в € 13 млн. В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги Виталий вышел на поле семь раз и сделал одну голевую передачу. Выступает за основной состав киевлян с 2017 года. Воспитанник «Динамо».

«Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/2021 набрал 13 очков в восьми турах английской Премьер-лиги и занимает 9-е место в турнирной таблице. Следующий матч манкунианцы проведут с «Истанбул Башакшехир» в Лиге чемпионов.

Гол Фернандеша с пенальти принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Бромвичем»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020