Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Далер Кузяев: удивило решение судьи. Мне кажется, пенальти в матче с «Ахматом» не было

Далер Кузяев: удивило решение судьи. Мне кажется, пенальти в матче с «Ахматом» не было
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2).

«Тяжёлый матч, трудный соперник, непростой выезд. Конечно, хотели победить, но матчи в Грозном всегда даются нам сложно. «Ахмат» бьётся на все 100 процентов.

Мой гол? Сергей Богданович Семак просит, чтобы мы действовали на поле креативно. Хорошо, что Дуглас Сантос меня увидел и отдал очень изящно. В итоге получилось принять и забить. Очень этому рад. Но гол не праздновал. Тут всё понятно. Много сезонов провел в своё время за этот клуб. Команда многое мне дала. За многое ей благодарен.

Что касается эпизода с пенальти в ворота „Зенита“, это очень спорный момент. Мне кажется, пенальти там не было. Немного удивило это решение судьи», — приводит слова Кузяева сайт телеканала «Матч ТВ».

Сергей Семак: о судействе либо хорошо, либо ничего. Не буду это обсуждать
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020