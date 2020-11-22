Далер Кузяев: удивило решение судьи. Мне кажется, пенальти в матче с «Ахматом» не было

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2).



«Тяжёлый матч, трудный соперник, непростой выезд. Конечно, хотели победить, но матчи в Грозном всегда даются нам сложно. «Ахмат» бьётся на все 100 процентов.



Мой гол? Сергей Богданович Семак просит, чтобы мы действовали на поле креативно. Хорошо, что Дуглас Сантос меня увидел и отдал очень изящно. В итоге получилось принять и забить. Очень этому рад. Но гол не праздновал. Тут всё понятно. Много сезонов провел в своё время за этот клуб. Команда многое мне дала. За многое ей благодарен.



Что касается эпизода с пенальти в ворота „Зенита“, это очень спорный момент. Мне кажется, пенальти там не было. Немного удивило это решение судьи», — приводит слова Кузяева сайт телеканала «Матч ТВ».

Сергей Семак: о судействе либо хорошо, либо ничего. Не буду это обсуждать