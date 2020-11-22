Далер Кузяев: удивило решение судьи. Мне кажется, пенальти в матче с «Ахматом» не было

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2).
«Тяжёлый матч, трудный соперник, непростой выезд. Конечно, хотели победить, но матчи в Грозном всегда даются нам сложно. «Ахмат» бьётся на все 100 процентов.
Мой гол? Сергей Богданович Семак просит, чтобы мы действовали на поле креативно. Хорошо, что Дуглас Сантос меня увидел и отдал очень изящно. В итоге получилось принять и забить. Очень этому рад. Но гол не праздновал. Тут всё понятно. Много сезонов провел в своё время за этот клуб. Команда многое мне дала. За многое ей благодарен.
Что касается эпизода с пенальти в ворота „Зенита“, это очень спорный момент. Мне кажется, пенальти там не было. Немного удивило это решение судьи», — приводит слова Кузяева сайт телеканала «Матч ТВ».
- 22 ноября 2020
-
12:46
-
12:36
-
12:32
-
12:24
-
12:07
-
11:59
-
11:26
-
11:22
-
11:02
-
11:00
-
10:43
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
10:14
-
10:02
-
09:59
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:15
-
08:14
-
07:35
-
06:55
-
06:35
-
06:18
-
06:03
-
05:55
-
04:42
-
04:03
-
01:49
-
01:30
-
00:56
-
00:53