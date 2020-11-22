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«Ротор» — «Урал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Ротор» — «Урал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 22 ноября, состоится матч «Ротор» — «Урал». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Урал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).

«Урал» набрал 15 очков в 14 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (7) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», набравший 31 очко в 15 встречах.

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