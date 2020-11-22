Пирло: Рабьо даже не представляет, каким потенциалом для роста обладает
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после матча 8-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:0) высоко оценил игровой уровень полузащитника туринской команды Адриена Рабьо.
«Рабьо — разносторонний игрок. Мне не часто доводилось видеть кого-то настолько сильным физически и технически. Он даже не представляет, каким потенциалом для роста обладает. Мы работаем с ним над психологическим аспектом, чтобы он понял, что он чемпион. Рабьо становится лучше с каждым матчем», — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.
«Ювентус» набрал 16 очков в восьми турах и вышел на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» (10) — на 11-м месте. Лидер розыгрыша — «Милан», в семи турах набравший 17 очков.
Пирло дал совет Роналду после его дубля в матче с «Кальяри»
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