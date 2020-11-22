Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ротор» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пирло: Рабьо даже не представляет, каким потенциалом для роста обладает

Пирло: Рабьо даже не представляет, каким потенциалом для роста обладает
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после матча 8-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:0) высоко оценил игровой уровень полузащитника туринской команды Адриена Рабьо.

«Рабьо — разносторонний игрок. Мне не часто доводилось видеть кого-то настолько сильным физически и технически. Он даже не представляет, каким потенциалом для роста обладает. Мы работаем с ним над психологическим аспектом, чтобы он понял, что он чемпион. Рабьо становится лучше с каждым матчем», — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

«Ювентус» набрал 16 очков в восьми турах и вышел на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» (10) — на 11-м месте. Лидер розыгрыша — «Милан», в семи турах набравший 17 очков.

Пирло дал совет Роналду после его дубля в матче с «Кальяри»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020