«Лидс Юнайтед» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 9-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Арсенала» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Лидс Юнайтед»: Меслье, Эйлинг, Кох, Купер, Даллас, Филлипс, Алиоски, Рафаэл, Клих, Харрисон, Бэмфорд.
Запасные: Касилья, Стрёйк, Дэвис, Поведа, Робертс, Элдер Кошта, Родриго.
«Арсенал»: Лено, Холдинг, Бельерин, Тирни, Габриэль, Джака, Себальос, Уиллок, Виллиан, Пепе, Обамеянг.
Запасные: Рунарссон, Мустафи, Мэйтленд-Найлс, Сака, Ляказетт, Нелсон, Нкетиа
Подопечные Марсело Бьельсы набрали 10 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» (12) — на 12-м месте.
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