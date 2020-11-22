«Фрайбург» проиграл «Майнцу» в дебютном матче Тиля в Бундеслиге

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который был арендован немецким «Фрайбургом», дебютировал за немецкую команду в матче 8-го тура Бундеслиги с «Майнцем».

Тиль вышел на замену на 88-й минуте встречи. Матч завершился победой «Майнца» со счётом 3:1, форвард Жан-Филип Матета оформил хет-трик. Единственный гол составе «Фрайбурга» забил Нильс Петерсен.

26 октября Тиль вышел в стартовом составе «Фрайбурга-2» в матче 11-го тура Юго-западной региональной лиги с «Пирмазенсом» (4:0). Нидерландский хавбек провёл весь матч и забил гол на 33-й минуте.



Немецкий клуб арендовал Тиля до окончания сезона-2020/2021 с возможностью продления соглашения ещё на год.



Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар». Хавбек стал самым дорогостоящим трансфером в истории красно-белых. Московский клуб заплатил за игрока € 16 млн. В нынешнем сезоне 22-летний Тиль принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 12 минут и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.