«Арсенал» показал худший результат за 34 года по голам в АПЛ

Состоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Лидс Юнайтед» и лондонским «Арсеналом». Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась безголевой ничьей — 0:0.

«Арсенал» забил 9 голов после 9 туров АПЛ, что стало худшим результатом команды с сезона-1986/1987, сообщает Goal.

Обзор матч «Лидс» — «Арсенал».

Это был первый за 16 лет матч между двумя командами в АПЛ. В 34-м туре сезона 2003/2004 «канониры» разгромили «павлинов» со счётом 5:0. Покер в той игре оформил нападающий Тьерри Анри.

Подопечные Марсело Бьельсы набрали 11 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» (13) — на 11-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Арсенал» встретится с «Вулверхэмптоном». Матч пройдёт 29 ноября в Лондоне.