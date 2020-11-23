«Арсенал» показал худший результат за 34 года по голам в АПЛ
Состоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Лидс Юнайтед» и лондонским «Арсеналом». Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась безголевой ничьей — 0:0.
«Арсенал» забил 9 голов после 9 туров АПЛ, что стало худшим результатом команды с сезона-1986/1987, сообщает Goal.
Обзор матч «Лидс» — «Арсенал».
Это был первый за 16 лет матч между двумя командами в АПЛ. В 34-м туре сезона 2003/2004 «канониры» разгромили «павлинов» со счётом 5:0. Покер в той игре оформил нападающий Тьерри Анри.
Подопечные Марсело Бьельсы набрали 11 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» (13) — на 11-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии «Арсенал» встретится с «Вулверхэмптоном». Матч пройдёт 29 ноября в Лондоне.
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