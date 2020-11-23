Комиссия РФС не увидела судейских ошибок в матче «Урал» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза не увидела судейских ошибок в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак» (2:2), сообщает пресс-служба РФС в официальном телеграм-канале.

Эксперты посчитали, что Павел Кукуян не ошибся, засчитав первый гол нападающего «Спартака» Александра Соболева и не назначив пенальти в ворота красно-белых на 84-й минуте матча. Комиссия посчитала, что защитник московского клуба Павел Маслов не нарушил правила при столкновении с Эриком Бикфалви в штрафной.

Посмотреть видео можно на канале РФС в YouTube. Права на видео принадлежат РФС.

«Спартак», набрав 29 очков в 15 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» (16) — 11-е.