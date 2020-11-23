Комиссия РФС не увидела судейских ошибок в матче «Урал» — «Спартак»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза не увидела судейских ошибок в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак» (2:2), сообщает пресс-служба РФС в официальном телеграм-канале.
Эксперты посчитали, что Павел Кукуян не ошибся, засчитав первый гол нападающего «Спартака» Александра Соболева и не назначив пенальти в ворота красно-белых на 84-й минуте матча. Комиссия посчитала, что защитник московского клуба Павел Маслов не нарушил правила при столкновении с Эриком Бикфалви в штрафной.
Посмотреть видео можно на канале РФС в YouTube. Права на видео принадлежат РФС.
«Спартак», набрав 29 очков в 15 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» (16) — 11-е.
Комиссия РФС: судья ошибся, не назначив пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом»
Рекомендуем вам
- 23 ноября 2020
-
11:33
-
11:32
-
11:22
-
10:51
-
10:43
-
10:30
-
10:26
-
10:18
-
09:45
-
09:29
-
09:19
-
08:38
-
08:30
-
07:30
-
07:16
-
06:57
-
06:36
-
05:19
-
04:44
-
04:35
-
04:17
-
03:14
-
02:16
-
02:01
-
01:33
-
01:25
-
00:56
-
00:54
-
00:48
-
00:45
-
00:35
-
00:30
-
00:24
-
00:24
-
00:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам