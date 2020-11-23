Мусаев: Кайо не играл с «Тамбовом» из-за карточек. К «Севилье» готовится, как вся команда

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил отсутствие полузащитника Кайо в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0) в преддверии встречи с «Севильей» в Лиге чемпионов, а также оценил важность предстоящей игры.



«У Кайо было четыре карточки, поэтому не играл. Он готовится к матчу так же, как и вся команда. Будет ли решающим матч с «Севильей» в групповом этапе Лиги чемпионов? Согласен, что завтра будет решаться многое в плане перспектив прохода дальше. Мы идём от игры к игре и не строим планов на три матча вперёд», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата».



Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» – «Севилья» состоится завтра, 24 ноября, в Краснодаре. Начало – в 20:55 мск.

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