Мусаев: Кайо не играл с «Тамбовом» из-за карточек. К «Севилье» готовится, как вся команда
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил отсутствие полузащитника Кайо в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0) в преддверии встречи с «Севильей» в Лиге чемпионов, а также оценил важность предстоящей игры.
«У Кайо было четыре карточки, поэтому не играл. Он готовится к матчу так же, как и вся команда. Будет ли решающим матч с «Севильей» в групповом этапе Лиги чемпионов? Согласен, что завтра будет решаться многое в плане перспектив прохода дальше. Мы идём от игры к игре и не строим планов на три матча вперёд», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата».
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» – «Севилья» состоится завтра, 24 ноября, в Краснодаре. Начало – в 20:55 мск.
Мурад Мусаев рассказал, какие выводы сделали в «Краснодаре» после проигрыша «Севилье»
Рекомендуем вам
- 23 ноября 2020
-
16:18
-
16:01
-
15:50
-
15:44
-
15:11
-
15:07
-
14:56
-
14:45
-
14:45
-
14:42
-
14:37
-
14:27
-
14:09
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:24
-
13:24
-
12:55
-
12:45
-
12:27
-
12:06
-
11:59
-
11:57
-
11:33
-
11:32
-
11:22
-
10:51
-
10:43
-
10:30
-
10:26
-
10:18
-
09:45
-
09:29
-
09:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам