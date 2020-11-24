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Тео Уолкотт спустя четырнадцать лет забивает за «Саутгемптон». Видео

Тео Уолкотт спустя четырнадцать лет забивает за «Саутгемптон». Видео
Футбол / Англия 0

В матче девятого тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» на стадионе «Молине» принимает «Саутгемптон». Идёт 65-я минута матча — счёт 1:0 в пользу гостей.

Счёт был открыт на 58-й минуте матча — нападающий гостей Че Адамс получил передачу в лицевую, откуда из-под защитника прострелил на дальнюю штангу, где совершенно свободный Тео Уолкотт закатил мяч в пустые ворота. Это первый гол 31-летнего англичанина в нынешнем сезоне.

Видео первого гола Уолкотта в сезоне:

Тео Уолкотт является воспитанником «Саутгемптона». В 2006 году он покинул клуб в возрасте 16 лет и перешёл в лондонский «Арсенал» за € 10,5 млн. Откуда, в январе 2018 года, он перешёл в «Эвертон». «Святые» арендовали футболиста у «ирисок» до лета 2021 года.

Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 13 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» (16) — на пятом месте.

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