Тео Уолкотт спустя четырнадцать лет забивает за «Саутгемптон». Видео

В матче девятого тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» на стадионе «Молине» принимает «Саутгемптон». Идёт 65-я минута матча — счёт 1:0 в пользу гостей.
Счёт был открыт на 58-й минуте матча — нападающий гостей Че Адамс получил передачу в лицевую, откуда из-под защитника прострелил на дальнюю штангу, где совершенно свободный Тео Уолкотт закатил мяч в пустые ворота. Это первый гол 31-летнего англичанина в нынешнем сезоне.
Видео первого гола Уолкотта в сезоне:
Тео Уолкотт является воспитанником «Саутгемптона». В 2006 году он покинул клуб в возрасте 16 лет и перешёл в лондонский «Арсенал» за € 10,5 млн. Откуда, в январе 2018 года, он перешёл в «Эвертон». «Святые» арендовали футболиста у «ирисок» до лета 2021 года.
Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 13 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» (16) — на пятом месте.
- 24 ноября 2020
-
01:20
-
00:52
-
00:52
-
00:50
-
00:37
-
00:30
-
00:15
- 23 ноября 2020
-
23:57
-
23:52
-
23:33
-
23:25
-
23:23
-
23:15
-
23:01
-
22:59
-
22:56
-
22:47
-
22:29
-
22:22
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
21:50
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:37
-
21:17
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:58
-
20:48
-
20:42
-
20:36