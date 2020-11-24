АПЛ отреагировала на возвращение болельщиков на трибуны

Английская Премьер-лига отреагировала на разрешение властей допустить болельщиков на трибуны. Со 2 декабря посещать спортивные мероприятия смогут до 4 тыс. зрителей.

«Болельщиков очень не хватает на матчах Премьер-лиги, поэтому мы рады заявлению премьер-министра о возвращении зрителей на трибуны впервые с марта, пусть и в небольших количествах.



Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы сотрудничать с правительством ради увеличения числа зрителей до более существенного уровня. Пока этого не будет сделано, многие болельщики не смогут посещать игры, а наши клубы будут продолжать проводить матчи с финансовыми потерями.



Мы с нетерпением ждём начала совместной с властями работы над следующими шагами», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте АПЛ.