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Агент Иско рассказал о желании футболиста покинуть «Реал»

Агент Иско рассказал о желании футболиста покинуть «Реал»
Футбол / Испания 0

Франсиско Аларкон, отец и агент полузащитника мадридского «Реала» Иско, сообщил о желании сына покинуть «Королевский клуб».

«В данный момент у нас нет предложений, но Иско хочет попробовать поиграть в другой лиге. Если он останется в «Реале», это не станет проблемой», — цитирует Аларкона AS со ссылкой на Cadena Ser.

Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». Действующий контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до 2022 года. Со «сливочными» он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, Кубок страны и четыре Кубка Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 7 матчах испанской Примеры.

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