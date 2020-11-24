Агент Иско рассказал о желании футболиста покинуть «Реал»

Франсиско Аларкон, отец и агент полузащитника мадридского «Реала» Иско, сообщил о желании сына покинуть «Королевский клуб».



«В данный момент у нас нет предложений, но Иско хочет попробовать поиграть в другой лиге. Если он останется в «Реале», это не станет проблемой», — цитирует Аларкона AS со ссылкой на Cadena Ser.



Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». Действующий контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до 2022 года. Со «сливочными» он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, Кубок страны и четыре Кубка Лиги чемпионов.



В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 7 матчах испанской Примеры.

«Интер» и «Реал» начали обсуждение обмена игроками