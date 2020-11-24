«Интер» и «Реал» начали обсуждение громкого обмена дорогостоящими игроками

Мадридский «Реал» и миланский «Интер» могут совершить обмен в результате которого датский полузащитник Кристиан Эриксен переедет в Испанию, а его коллега по амплуа – Иско, окажется в расположении Антонио Конте. Об этом информирует Sky Germany.
Между представителями «Реала» и «Интера» уже состоялись первоначальные обсуждения возможного обмена. Итальянский клуб желает отбить потери на приобретение Эриксена, который на протяжении долгого времени не может адаптироваться после переезда из «Тоттенхэма», а Иско желает сменить клуб из-за недостаточного количества игровой практики.
Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за € 27 млн. С тех пор провёл за итальянский клуб 33 встречи во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
28-летний Иско в текущем сезоне за «Реал» принял участие в 7 встречах во всех турнирах, выйдя на замену в 4 из них и проведя на поле в общей сложности 285 минут. За отведённое игровое время отличиться результативными действиями ему не удалось.
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