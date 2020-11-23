Источник: МВД проверяет двух судей по подозрению в организации договорных матчей

Следственный департамент МВД России заинтересовался деятельностью российских судей, сообщает телеграм-канал Baza. По данным источника, следователи проверяют двух судей, которые могли участвовать в схеме организации договорных матчей. Обладая информацией об исходе матчей, арбитры зарабатывали, делая спортивные ставки.

Вероятно, важную роль в схеме играл исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян, который ранее был отстранён от футбольной деятельности на два года за участие в тотализаторе.

Подозреваемыми являются арбитры Максим Матюнин и Антон Качанов, речь идёт о матчах в сезоне-2018/2019. Обоих судей уже допросили следователи, в настоящее время арбитры проходят в качестве свидетелей. При этом следователи, видимо, возбудят новое уголовное дело, а арбитров привлекут к ответственности.