Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: МВД проверяет двух судей по подозрению в организации договорных матчей

Источник: МВД проверяет двух судей по подозрению в организации договорных матчей
Футбол / РПЛ 0

Следственный департамент МВД России заинтересовался деятельностью российских судей, сообщает телеграм-канал Baza. По данным источника, следователи проверяют двух судей, которые могли участвовать в схеме организации договорных матчей. Обладая информацией об исходе матчей, арбитры зарабатывали, делая спортивные ставки.

Вероятно, важную роль в схеме играл исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян, который ранее был отстранён от футбольной деятельности на два года за участие в тотализаторе.

Подозреваемыми являются арбитры Максим Матюнин и Антон Качанов, речь идёт о матчах в сезоне-2018/2019. Обоих судей уже допросили следователи, в настоящее время арбитры проходят в качестве свидетелей. При этом следователи, видимо, возбудят новое уголовное дело, а арбитров привлекут к ответственности.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020