Источник: МВД проверяет двух судей по подозрению в организации договорных матчей

Следственный департамент МВД России заинтересовался деятельностью российских судей, сообщает телеграм-канал Baza. По данным источника, следователи проверяют двух судей, которые могли участвовать в схеме организации договорных матчей. Обладая информацией об исходе матчей, арбитры зарабатывали, делая спортивные ставки.
Вероятно, важную роль в схеме играл исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян, который ранее был отстранён от футбольной деятельности на два года за участие в тотализаторе.
Подозреваемыми являются арбитры Максим Матюнин и Антон Качанов, речь идёт о матчах в сезоне-2018/2019. Обоих судей уже допросили следователи, в настоящее время арбитры проходят в качестве свидетелей. При этом следователи, видимо, возбудят новое уголовное дело, а арбитров привлекут к ответственности.
- 23 ноября 2020
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