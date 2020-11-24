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«Краснодар» — «Севилья»: хозяева сравняли счёт

«Краснодар» — «Севилья»: хозяева сравняли счёт
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» принимает «Севилью». Встреча в эти минуты проходит на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. К 57-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Севилья».

На 56-й минуте встречи нападающий «Краснодара» Вандерсон сравнял счёт.

«Краснодар», набрав 1 очко в трёх турах, занимает 3-е место в группе E Лиги чемпионов. «Севилья» (7) — на втором месте, уступая по дополнительным показателям «Челси». Замыкает квартет «Ренн» (1).

В предыдущем матче, состоявшемся в Испании, «Краснодар» к середине первого тайма добился преимущества в два мяча, однако впоследствии, играя в большинстве, пропустил три мяча и проиграл (2:3).

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