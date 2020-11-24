«Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир»: Кавани выйдет в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы киевского «Манчестер Юнайтед» и «Истанбул Башакшехир» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Теллес, Магуайр, Линделёф, Ван-Биссака, Фред, Ван де Бек, Фернандеш, Кавани, Рашфорд, Марсьяль.
«Истанбул Башакшехир»: Гонок, Болинголи, Епуряну, Шкртел, Рафаэл, Вишча, Озджан, Шадли, Кахвечи, Тюрюч, Ба.
«Чемпионат» проведёт и текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир».
«Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав шесть очков. «Истанбул Башакшехир» (3) располагается на четвёртой строчке.
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