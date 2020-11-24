«Лацио» — «Зенит»: Иммобиле открыл счёт

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» принимает «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. К 5-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лацио» — «Зенит».

На 3-й минуте встречи нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле открыл счёт.

Матч «Лацио» — «Зенит» обслужвает английская бригада судей во главе с Майклом Оливером. Ассистенты арбитра — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. За VAR отвечает Крис Кавана. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

Римский «Лацио» набрал 5 очков в 3 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются дортмундская «Боруссия» (6) и «Брюгге» (4).