Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Брюгге». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 18-й минуте встречи счёт открыл нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Результативную передачу отдал хавбек Джейдон Санчо. В конце первого тайма, на 45-й минуте, Санчо упрочил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме, на 60-й минуте, Холанд оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Дортмундская «Боруссия» набрала 9 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. «Брюгге» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе F являются римский «Лацио» (8) и санкт-петербургский «Зенит» (1).