Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Брюгге». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 18-й минуте встречи счёт открыл нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Результативную передачу отдал хавбек Джейдон Санчо. В конце первого тайма, на 45-й минуте, Санчо упрочил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме, на 60-й минуте, Холанд оформил дубль и довёл счёт до разгромного.
Дортмундская «Боруссия» набрала 9 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. «Брюгге» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе F являются римский «Лацио» (8) и санкт-петербургский «Зенит» (1).
Рекомендуем вам
- 25 ноября 2020
-
01:37
-
01:25
-
01:19
-
01:06
-
01:02
-
00:56
-
00:52
-
00:51
-
00:51
-
00:43
-
00:38
-
00:20
-
00:12
-
00:11
-
00:05
- 24 ноября 2020
-
23:41
-
23:26
-
23:24
-
23:17
-
23:05
-
22:51
-
22:50
-
22:31
-
22:26
-
22:25
-
22:11
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:34
-
21:23
-
21:10
-
21:02
-
21:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам