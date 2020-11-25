Дубль Бруну Фернандеша принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Истанбул Башакшехир»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» на своём поле уверенно победил турецкий клуб «Истанбул Башакшехир». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Уже на 7-й минуте Бруну Фернандеш вывел хозяев вперёд. А на 19-й минуте португальский полузащитник оформил дубль. На 35-й минуте Маркус Рашфорд довёл счёт до крупного, реализовав пенальти.

На 75-й минуте Дениз Тюрюч сократил отставание в счёте, но спасти этот матч гостям не удалось. А уже в компенсированное время четвёртый мяч забил Дэниел Джеймс.

«Манчестер Юнайтед» набрал девять очков и стал единоличным лидером группы H. Второе место занимает «ПСЖ», набравший шесть очков. Столько же очков у «РБ Лейпциг», занимающего третье место. Замыкает турнирную таблицу «Истанбул Башакшехир» (3).