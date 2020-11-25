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Дубль Бруну Фернандеша принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Истанбул Башакшехир»

Дубль Бруну Фернандеша принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Истанбул Башакшехир»
Футбол / Лига чемпионов 0

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» на своём поле уверенно победил турецкий клуб «Истанбул Башакшехир». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Уже на 7-й минуте Бруну Фернандеш вывел хозяев вперёд. А на 19-й минуте португальский полузащитник оформил дубль. На 35-й минуте Маркус Рашфорд довёл счёт до крупного, реализовав пенальти.

На 75-й минуте Дениз Тюрюч сократил отставание в счёте, но спасти этот матч гостям не удалось. А уже в компенсированное время четвёртый мяч забил Дэниел Джеймс.

«Манчестер Юнайтед» набрал девять очков и стал единоличным лидером группы H. Второе место занимает «ПСЖ», набравший шесть очков. Столько же очков у «РБ Лейпциг», занимающего третье место. Замыкает турнирную таблицу «Истанбул Башакшехир» (3).

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
24 ноября 2020, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
1:0 Фернандеш – 7'   2:0 Фернандеш – 19'   3:0 Рашфорд – 35' (пен)   3:1 Тюрюч – 75'   4:1 Джеймс – 90+2'
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