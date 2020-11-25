Дубль Бруну Фернандеша принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Истанбул Башакшехир»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» на своём поле уверенно победил турецкий клуб «Истанбул Башакшехир». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Уже на 7-й минуте Бруну Фернандеш вывел хозяев вперёд. А на 19-й минуте португальский полузащитник оформил дубль. На 35-й минуте Маркус Рашфорд довёл счёт до крупного, реализовав пенальти.
На 75-й минуте Дениз Тюрюч сократил отставание в счёте, но спасти этот матч гостям не удалось. А уже в компенсированное время четвёртый мяч забил Дэниел Джеймс.
«Манчестер Юнайтед» набрал девять очков и стал единоличным лидером группы H. Второе место занимает «ПСЖ», набравший шесть очков. Столько же очков у «РБ Лейпциг», занимающего третье место. Замыкает турнирную таблицу «Истанбул Башакшехир» (3).
- 25 ноября 2020
-
01:37
-
01:25
-
01:19
-
01:06
-
01:02
-
00:56
-
00:52
-
00:51
-
00:51
-
00:43
-
00:38
-
00:20
-
00:12
-
00:11
-
00:05
- 24 ноября 2020
-
23:41
-
23:26
-
23:24
-
23:17
-
23:05
-
22:51
-
22:50
-
22:31
-
22:26
-
22:25
-
22:11
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:34
-
21:23
-
21:10
-
21:02
-
21:01