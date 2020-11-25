Кирьяков – об интервью с Черчесовым: мы чересчур гладим игроков по одному месту

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал интервью с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, которое стало скандальным из-за резких высказываний специалиста.
«Скажу одно – мы чересчур гладим по одному месту наших футболистов. У нас такая полемика, что их нужно подбадривать и тренер не имеет права критически высказываться. Как только эти высказывания появляются – начинаются обсуждения. Если такое происходит в клубе, всё доходит до руководства, и начинаются разговоры, что тренер не управляет командой.
У нас игроки в таких условиях, что они определяют ситуацию. Раньше была авторитарная система, были рычаги давления на тренера только через структуры. Сейчас мы игроков лелеем, не можем им сказать и слова. Черчесов в чём-то прав, это где-то и крик души. Нам нужно жёстче относиться к игрокам, чтобы вывести их из благосостояния, что виноват во всём тренер, но не они. Они сейчас все хорошие, пушистые и сладкие», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 25 ноября 2020
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