ФИФА объявила имена номинантов на приз лучшему футболисту года

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на приз The Best, который вручают лучшему игроку года.
Список номинантов: Тьяго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе, Неймар (оба — «Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Садио Мане, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»).
Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучших игроков стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря.
В 2019 году лучшим футболистом мира был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
- 25 ноября 2020
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