Гончаренко: Дивеев с поломанным носом выглядит хорошо, ему к лицу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности команды к предстоящему матчу 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом».



«Все игроки, которые были в заявке с «Сочи», готовы. Сегодня мы ещё раз оценим состояние Марио Фернандеса и Васина. Учитывая, что нужно сдать ещё ПЦР, нужно узнать, насколько они готовы по тесту. По физическим тестам Марио готов. В основном будем отталкиваться от тех, кто был с «Сочи». С Дивеевым всё в порядке, нос зажил, но он и с поломанным выглядит хорошо, ему к лицу, никаких проблем нет.



Когда вопрос звучал про игроков после «Сочи», то да, у нас были шесть игроков, у которых разные причины. Кучаев испытывает проблемы со старой болячкой. Что касается Карпова — то же самое, предыдущая проблема даёт о себе знать. Васин готов. По сомнительным тестам нужно посмотреть состояние Дзагоева, там действительно есть проблемы с тестом.



В этом сезоне мы гораздо лучше стали держать уровень игры. Исключение — второй тайм с «Фейеноордом» и второй тайм с «Сочи». Наша задача — сохранить интенсивность первого тайма с «Фейеноордом», контролировать игру и меньше позволять сопернику», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.