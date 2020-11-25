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Диего Симеоне: «Локомотив» хорошо работает тактически и не отдаёт пространства

Диего Симеоне: «Локомотив» хорошо работает тактически и не отдаёт пространства
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о сильных сторонах московского «Локомотива», с которым его команде предстоит сыграть в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это важный матч с соперником, который хорошо работает тактически, здорово играет на контратаках, не отдаёт пространства. Мы должны быть внимательны. В России мы выглядели неплохо, но не реализовали свои моменты. Предстоит тяжёлый матч. Будем искать пути, чтобы победить», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.

Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится сегодня, 25 ноября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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