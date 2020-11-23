Бьётся за букву «Л» на груди. Зе Луиш превращается в лидера и лучшего игрока «Локомотива»

«Локомотив» штормит. Команда Николича на сверхмотивации и благодаря отдельным тактическим решениям способна выдавать отдельные достойные матчи в Лиге чемпионов, но общее её положение выглядит угрожающе нестабильным – перед невнятной победой над «Арсеналом» случились три поражения подряд в чемпионате. Причём последние два вполне тянули на определение «позорные», красно-зелёные всякий раз допускали у своих ворот уйму моментов.

Факторов, приведших к столь грустной ситуации, множество:

1) уехал в Италию Алексей Миранчук, который набирал почти все результативные очки в конце прошлого сезона;

2) тяжёлую травму получил Баринов – важнейший игрок центральной оси;

3) явно не на пике другой прежний лидер Крыховяк, в прошлом году летавший по полю. С этим нужно разбираться Николичу, поскольку мы знаем, что польский полузащитник умеет играть ярче. Итого мы имеем двух выбывших ключевых футболистов и одного поблёкшего;

4) почти никто из новичков не оказался готов заиграть сразу же, адаптация Райковича, Лысцова, Камано, Лисаковича продолжается. Да и в целом по трансферной кампании многовато вопросов.

И в этот критически сложный период, когда некому подхватить знамя лидера, его вдруг взял в руки недавний спартаковец Зе Луиш. Победа над «Арсеналом» — во многом его личная заслуга, если бы не лучшие качества нападающего, вряд ли бы «Локомотив» вырвал бы, оставшись в меньшинстве.

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Работоспособность

Зе Луиш образца спартаковской карьеры был идеальным форвардом-трудягой, который пусть не столь много забивал, но сверхполезно проявлял себя даже без цифровой конкретики. Его ключевые качества: фантастическая работоспособность, умение работать с мячом в любой точке поля (а не только в передней линии), большое количество сохранённых мячей и зацепов в силовой и верховой борьбе, — всё это автоматически забрал себе «Локомотив», осуществив трансфер.

В игре с «Арсеналом», когда «железнодорожники» остались в меньшинстве, фактор работоспособности оказался втройне важен – и неслучайно после удаления Чорлуки Николич заменил Эдера, а Зе Луиша оставил на поле. Португалец тоже неплох с точки зрения черновых и подготовительных задач, но всё же Зе в праймовой форме внутри РПЛ не превзойти никому. Пока до прайма далеко, хотя первый тайм в равных составах африканский нападающий провёл на загляденье. Только в стартовые 20 минут он мог записать на свой счёт три результативных действия: гол и две передачи. Каждая его встреча с мячом была осмысленной и несли в себе угрозу.

Но эпизоды, которые лично для меня лучше всего характеризуют Зе Луиша, случились уже после перерыва.

Первый – на 57-й минуте. Антон Миранчук поскользнулся и не смог сохранить мяч на фланге. Увидев это, Зе Луиш моментально переключился и предпринял рывок в оборону. Пока Рассказов думал, как ему развивать атаку, нападающий уже влетел в его корпус, отпихнул в сторону и завладел мячом.

А через пять секунд Зе Луиш уже отдал потрясающую обостряющую передачу из глубины с нерабочей (!) правой ноги на Живоглядова. Если бы правый защитник чуть лучше рассчитал траекторию, то мог бы успеть к ней чуть раньше Нигматуллина и увести мяч в сторону.

Второй эпизод произошёл на 79-й. После углового у чужих ворот Зе Луиш отдал неудачный поперечный пас – вероятно, не оценив позицию Рассказова из-за плохого обзора. «Арсенал» попытался убежать в контратаку. Осознав ошибку, форвард пробежал на максимальном спринте 40-50 метров и выбил мяч в подкате из-под ног Ломовицкого. После чего отыгрался накоротке с Игнатьевым и сохранил мяч для команды.

Это пример для многих нападающих, в том числе и для некоторых одноклубников – как нужно дорабатывать эпизоды в трудных ситуациях. Половина футболистов после потерь на секунду-две встаёт и выключается, а Зе Луиш тем и был полезен в «Спартаке», что дорабатывал как в прессинге, так и переходах.

И если мы говорим, что «Локомотив» выиграл у «Арсенала» на характере, то нужно подчеркнуть: общекомандный характер складывался в том числе из таких эпизодов.

Подыгрыш

В игре с «Арсеналом» Зе Луиш выполнил 31 передачу (22 точные). Это отличный показатель для центрального нападающего (многие чуть переваливают за 12-15 за 90 минут), характеризующий степень его вовлечённость в игру. Там, где нужно было выполнять двойной объём, за себя и заменённого партнёра, нападающий это сделал. В «Локомотиве» Зе Луиш смог окунуться в комфортную для себя среду: ему позволяют не привязываться к передней линии, а опускаться глубже или стягиваться к флангам. В нужных точках он цепляется за мяч, а партнёры сужают пространство или делают рывки под сбросы.

В воскресенье у Зе набралось три передачи в штрафную и три острые передачи, которые формально не приводили к ударам, но при доле везения могли превратиться в результативные действия. Полагаю, в конце сезона, когда мы будем поводить итоги, голевых пасов у Зе Луиша окажется даже больше, чем голов, – на это намекает концентрация подыгрыша и действующая структура.

Ключевые действия и лидирующая роль

Ценность трансфера Зе Луиша ещё и в том, что ему не потребовалось время на адаптацию. Мы видим, как страдают некоторые клубы РПЛ при попытках внедрения новичков в состав. У форварда «Локомотива» такой проблемы не могло быть по умолчанию. Во-первых, специфика нашей лиги ему прекрасно знакома – и он уже доказывал в ней свою состоятельность. Во-вторых, Зе Луиш попал к «железнодорожникам» в момент, когда реальной конкуренции в атаке нет: Смолов на спаде, Эдер ограничен, Лисакович и Камано адаптируются.



Лидерская роль в атаке была вакантна – и экс-спартаковец быстро её себе забрал. На сегодня он действительно один из немногих, кто стабильно соответствует уровню клуба-участника Лиги чемпионов. И уж точно положение «Локомотива» оказалось бы гораздо печальнее, если бы не её новый форвард.