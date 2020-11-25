Дмитрий Хохлов объяснил провал «Зенита» и других клубов РПЛ в еврокубках в этом сезоне

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мыслями о неудачных результатах российских команд в нынешних розыгрышах еврокубков.



Накануне, 25 ноября, «Зенит» и «Краснодар» потерпели поражения и лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.



«Выступление «Зенита», как и остальных российских клубов, в еврокубках нужно вынести за скобки. Пандемия внесла коррективы: мы возобновили чемпионат в июне, хотя в большинстве стран сезон продолжился позже. После окончания чемпионата у нас не было паузы на межсезонье. Любому спортсмену нужен отдых, а его не было. Вследствие отсутствия отдыха многие игроки стали получать травмы, выпадать из обоймы — всё это сказывается на результатах. Из-за травм тренеры не могут выпускать оптимальные сочетания игроков. Ничего хорошего не ждал, наблюдая за тем, в каком режиме работают наши клубы», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

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