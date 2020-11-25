Хохлов: не разделяю высказывания Черчесова про Заболотного

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал скандальное интервью с наставником сборной России Станиславом Черчесовым. В частности, Черчесов сказал: «Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает».
«Я не во всём согласен с Черчесовым. Выступление тренера нужно разбирать по эпизодам. Я, например, не разделяю высказывания относительно Заболотного.
От сборной всегда ждут результата, но не будем забывать – Черчесов вывел команду на Евро. Да, мы провалились в Лиге наций, но этому есть объяснение: отсутствие межсезонья, усталость, травмы, злосчастная болезнь. Результаты? Не будет единодушного мнения. Вспомните, даже после удачного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира были те, кто критиковал и выражал недовольство», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
- 25 ноября 2020
-
16:54
-
16:43
-
16:37
-
16:27
-
16:19
-
16:08
-
16:06
-
16:04
-
15:50
-
15:46
-
15:45
-
15:40
-
15:35
-
15:31
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:17
-
15:13
-
15:09
-
15:04
-
14:35
-
14:28
-
14:16
-
14:15
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
13:57
-
13:39
-
13:24
-
13:17
-
13:13
-
12:52
-
12:40