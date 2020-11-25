Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Милан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хохлов: не разделяю высказывания Черчесова про Заболотного

Хохлов: не разделяю высказывания Черчесова про Заболотного
Футбол / Сборная России 0

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал скандальное интервью с наставником сборной России Станиславом Черчесовым. В частности, Черчесов сказал: «Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает».

«Я не во всём согласен с Черчесовым. Выступление тренера нужно разбирать по эпизодам. Я, например, не разделяю высказывания относительно Заболотного.

От сборной всегда ждут результата, но не будем забывать – Черчесов вывел команду на Евро. Да, мы провалились в Лиге наций, но этому есть объяснение: отсутствие межсезонья, усталость, травмы, злосчастная болезнь. Результаты? Не будет единодушного мнения. Вспомните, даже после удачного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира были те, кто критиковал и выражал недовольство», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талант, который ничего не делает». Черчесова понесло
Обвинил ведущих во вранье, накатил на Газизова и жёстко прошёлся по Чалову с Миранчуками.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020