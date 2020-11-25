Лидер ФНЛ «Нижний Новгород» одержал выездную победу и увеличил отрыв от второго места

В 24-м туре Футбольной национальной лиги «Нефтехимик» принимал «Нижний Новгород». Матч прошёл на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и завершился со счётом 0:1.



Единственный гол был забит в середине второго тайма, на 71-й минуте. Его автором стал полузащитник гостей Николай Калинский.



Занимающий первое место в турнирной таблице ФНЛ «Нижний Новгород» набрал 57 очков и увеличил отрыв от второго места, где располагается «Торпедо», до 8 очков. При этом московская команда провела на одну встречу меньше. В зоне стыковых матчей, на третьей и четвёртой строчках, в настоящее время находятся «Крылья Советов» (49) и «Оренбург» (47).

Турнирная таблица ФНЛ сезона-2020/2021

Расписание матчей ФНЛ сезона-2020/2021