Урош Спаич: надеюсь, «Краснодар» займёт третье место в группе Лиги чемпионов

Защитник «Фейеноорда» Урош Спаич, права на которого принадлежат «Краснодару», поделился мнением о выступлениях «быков» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Я смотрел матчи „Краснодара“, вчера неудачно пропустили гол. Выступление в Лиге чемпионов — большой опыт для команды, которая выступает там в первый раз. У них много травм и так вышло, что „Краснодар“ не показал свой лучший футбол. Есть ещё шанс занять третье место, и я надеюсь, что они это сделают. Усиленно я готовлюсь к каждой встрече, такой матч ничего не меняет. Я играл в России два года и рад, что вернулся. Более усиленной подготовки к ЦСКА с моей стороны не было.



Мне очень приятно слышать, что меня вспоминают в Краснодаре. Мне много людей писало, благодарен им за поддержку, но так получилось, что я ушёл в аренду. Иногда бывают такие вещи, которых что не ожидаешь. Я пришёл в „Фейеноорд“, и это отличный клуб. У меня есть контракт с «Краснодаром», посмотрим, что будет летом. Повторюсь, я рад, что за два года показал тот футбол, который они ценят и который сейчас недоступен болельщикам. Я буду делать всё, чтобы расти, а дальше будем решать», — передаёт слова Спаича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится завтра, 26 ноября, в Москве. Начало встречи — в 20:55 мск.