Адвокат — о Черчесове: когда команда показывает плохую игру — начинаются нападки

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат поделился мнением о ситуации вокруг главного тренера сборной России Станислава Черчесова.



«Я не тренер национальной команды России, и неуместно с моей стороны обсуждать работу коллег. Но я хочу отметить, что Черчесов показал хороший результат со сборной России, и поэтому ничего удивительного нет в том, что, когда команда показывает плохую игру, начинаются нападки. Но, повторюсь, я не вправе давать какие-то комментарии на эту тему», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится завтра, 26 ноября, в Москве. Начало встречи — в 20:55 мск.

На официальном сайте ЦСКА ранее было опубликовано заявление с критикой выступления Станислава Черчесова в телеэфире.