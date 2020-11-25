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Адвокат — о Черчесове: когда команда показывает плохую игру — начинаются нападки

Адвокат — о Черчесове: когда команда показывает плохую игру — начинаются нападки
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат поделился мнением о ситуации вокруг главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Я не тренер национальной команды России, и неуместно с моей стороны обсуждать работу коллег. Но я хочу отметить, что Черчесов показал хороший результат со сборной России, и поэтому ничего удивительного нет в том, что, когда команда показывает плохую игру, начинаются нападки. Но, повторюсь, я не вправе давать какие-то комментарии на эту тему», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится завтра, 26 ноября, в Москве. Начало встречи — в 20:55 мск.

На официальном сайте ЦСКА ранее было опубликовано заявление с критикой выступления Станислава Черчесова в телеэфире.

«Многие считают его физруком». На сайте ЦСКА появилось заявление с критикой Черчесова
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