«Прощай, великий!» В «Зените» отреагировали на смерть Марадоны

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Прощай, великий!» — говорится в сообщении в «твиттере» «Зенита».

Марадона скончался в возрасте 60 лет, сообщает Clarin. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.



11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего за клубную карьеру Марадона сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины провёл 91 матч, забил 34 мяча.