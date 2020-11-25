Умер Диего Марадона

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет, сообщает Clarin. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.
Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. До неё 59-летний специалист работал в мексиканском «Дорадосе», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, а также возглавлял национальную команду Аргентины. В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего за клубную карьеру Марадона сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины провёл 91 матч, забил 34 мяча.
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