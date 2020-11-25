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Диего Марадона скончался в Буэнос-Айресе
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Шавло: Марадона — великий игрок, настоящий посол футбола

Шавло: Марадона — великий игрок, настоящий посол футбола
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Великий игрок. Настоящий посол футбола. Очень жалко, когда такие люди уходят. 60 лет — это не такой уж большой возраст. Очень жалко.

Мне приходилось играть против Марадоны, когда ему было всего 16–17 лет. Он только начинал карьеру, но уже тогда было ясно, что Диего будет звездой. Играть в основном составе сборной Аргентины в 17 лет — дорогого стоит. Сложно осознавать, что его больше нет с нами», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Линекер: Марадона, возможно, величайший игрок всех времён
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