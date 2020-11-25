Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Милан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» обыграл «Олимпиакос» и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «Олимпиакос» и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» проиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 36-й минуте Филип Фоден забил единственный гол в матче. Жезус сделал передачу, рассчитанную на рывок Стерлинга, тот мяч догнал у лицевой и пяткой скинул в центр штрафной, откуда Фоден в касание пробил в цель.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Давиде Масса. В бригаду входили ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный рефери – Паоло Валери.

«Манчестер Сити» набрал 12 очков в трёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов. Английская команда досрочно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Олимпиакос» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе С являются «Порту» (6) и «Марсель» (0), которые проведут свой матч сегодня.

Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур
25 ноября 2020, среда. 20:55 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Фоден – 36'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020