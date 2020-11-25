«Манчестер Сити» обыграл «Олимпиакос» и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» проиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 36-й минуте Филип Фоден забил единственный гол в матче. Жезус сделал передачу, рассчитанную на рывок Стерлинга, тот мяч догнал у лицевой и пяткой скинул в центр штрафной, откуда Фоден в касание пробил в цель.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Давиде Масса. В бригаду входили ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный рефери – Паоло Валери.
«Манчестер Сити» набрал 12 очков в трёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов. Английская команда досрочно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Олимпиакос» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе С являются «Порту» (6) и «Марсель» (0), которые проведут свой матч сегодня.
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